Trabzonspor 90+9'da döndü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı mücadelede Yukatel Kayserispor'u 90+9'da gelen golle 3-2 yendi.

Medical Park Stadı'ndan oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin gollerini 49. dakikada Visca, 59. dakikada Djaniny ve 90+9'da penaltıdan Nwakaeme kaydetti.



Konuk ekibin golleri ise 24. dakikada Mario Gavranovic ve 45. dakikada Mame Thiam'dan geldi.



Bu sonucun ardından lider Trabzonspor puanını 66'ya yükseltirken, 9. Sıradaki Kayserispor 38 puanda kaldı.