Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 2 taraftarımız tutuklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Divan Başkanı Mahmut Ören mücadelenin sonunda yaşanan saha olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Doğan'ın yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı;



"Konuşacak çok şey var ama sonda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. konuşulanlar ve davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutlmayacak. Türkiye'de bu güzide şehrin, şerefli taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak."

"HERKESİN SONU AYNI OLACAKTIR"



Fenerbahçe ile olan ilişkilerimizi belli bir oranda tuttuk. Fenerbahçe yönetim kurulu bizi gerçekten çok iyi misafir etmişti. Biz de onları Trabzon'da iyi ağırlayacağımızı söylemiştik. O gün de hakemler tarafından hakkımız yenilmişti.O gün 'Bu VAR hakemi bir daha hakemlik yapamayacak' dedik, nitekim bugün yapamıyor. Trabzonspor için bunu yapan herkesin sonu aynı olacaktır."

Trabzon maçlarında devreye girmeyen VAR’daki sahtekarlar, Galatasaray ve Fenerbahçe olunca 3-5 pozisyon geriye giderek bir şekilde bahane bularak yapılanları bu insanların görmediğini mi düşünüyorsunuz?

"HALİL UMUT MELER TUZU BİBERİ OLMUŞTUR"

Yakın geçmişteki büyük bir travmatik olay yaşayan hakem Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur.

"TRABZONSPOR ANADOLU'NUN AĞABEYİDİR"

"Açık açık söylüyorum. İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi. Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyidir, en büyük savunucusudur. Bu şehrin taraftarları ve gençleri, futboldan ciddi anlamaktadır. Sahada neyin ne olduğunu görmüştür. Bu uzun zamandır bizleri, şehrimizi, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini sezon başından beri germektedir. Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen VAR'daki sahtekarlar, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları olunca 3-5 pozisyon geriye giderek, bir şekilde bir bahane üreterek 90'larda, 90 artılarda yapılanları bu insanlar görmüyor mu?"



"SAHAYA GİRİLMESİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR"

"İlk golden önce VAR’ın devreye girmemesi, penaltı pozisyonunda kırmızı kartın atlanması, üçüncü golden önceki faulde VAR’ın devreye girmemesi ve yıllardır bunların oluşu bizim taraftarımızı artık tahrik ediyor. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, taraftarların sahaya dahil olması Trabzonspor camiası tarafından kabul edilmemektedir."



"SERDAR DURSUN"

"Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm."

"DELİKANLILIĞA VE ADAMLIĞA SIĞMAZ"

"Sahaya girmek yanlıştır ama sahaya birçok yerde su atıldı. Statların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları ters çevrildi. Bunları unutmamak lazım. Türkiye'de ilk kez bir şey oldu. Sahaya giren taraftar güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce saldırıya uğradı. Yerde yatan adamın kafasına tekme atmak ne delikanlılığa ne de adamlığa sığar."

"TRABZONSPOR, BU MAÇTAN DOLAYI CEZA ALMALIDIR"

Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kastetmiyorum. Tribünlere el kol hareketi yapılırsa, olta çekme hareketi yapılırsa... Sonra da 'Sevinmek bizim hakkımız değil mi?' diyorlar. Tabii ki sevinmek herkesin hakkı. Trabzonspor ilk defa evinde maç kaybetmiyor. Trabzonspor, bu maçtan dolayı ceza almalıdır, alacaktır.

"2 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI"

"Az önce bir haber aldık taraftarlarımızdan 2 kişinin tutuklandığını öğrendik. Merak ediyorum Türkiye'nin neresinde, hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır? Adalet diyorsunuz ya Herkese sesleniyorum, bunun neresinde adalet var?

Trabzonspor camiası yapılan her şeyin farkında. Biz içimizdeki hataların düzeltilmesi için her şeyi yapacağız."

Divan Başkanı Ören'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;



Şehrimizin bütün dinamikleriyle birlikte bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün başkan ve yöneticileri ortamı fazlasıyla germiştir. Trabzonspor - Fenerbahçe arasında tamamen sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin rekabete verdiği zarar ortadadır. Yakın geçmişteki büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur." Sahaya yabancı madde atılmasını, bazı taraftarların sahaya girmesini kabul etmemiz, onaylamamız, hoş görmemiz mümkün değildir. Müsabaka boyunca rakip futbolcuların tahrik ve provokasyonlarını objektif biçimde değerlendirmek gerekir. Sonuçlarını tasvip etmesek de rakip takım oyuncularının tümüyle tribünlere yönelik tahrikleri belirleyici olmuştur. Müsabaka sonrası gerek yazılı ve görsel medyada gerek sosyal medyada Trabzon şehri ve Trabzonspor camiasına yönelik acımasız, mesnetsiz, hakkaniyetten yoksun, iftira maiyetindeki karalama kampanyasının kabul edilmesi mümkün değildir. Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığını görev bilen bu kişilerin suç unsurları içeren paylaşımlarıyla ilgili hukuk birimimiz gerekli işlemleri yapmaktadır."