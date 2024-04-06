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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışmaya Serdar Dursun ve Eren Elmalı Fair-Play ödülüne aday

Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılıklı jeste imza attı. Bordo mavililer, Serdar Dursun'u; sarı lacivertliler, Eren Elmalı'yı Mart ayı Fair-Play ödülüne aday gösterdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışmaya Serdar Dursun ve Eren Elmalı Fair-Play ödülüne aday

- derbisinde olaylara karışmaya Serdar Dursun ve Eren Elmalı Fair-Play ödülüne aday gösterildi. 

Kulüpler bu kararı, iki futbolcunun Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olaylara karışmaması sebebiyle aldı.

Trabzonspor, centilmen davranışlar sergileyen rakip takım oyuncusu Serdar Dursun'u fair play ödülüne aday gösterirken, Fenerbahçe de bordo mavililerin bu jestine karşılık verdi ve Eren Elmalı'yı aday olarak seçti.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten, iki kulübün müracaatlarının kurula ulaştığını belirterek, kararın en yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

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