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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 10 maçta 2 kez yendi. Galatasaray bu sezon hücum ve savunma anlamında Trabzonspor'dan üstün. Abdullah Avcı, daha önce 8 kez yendiği Okan Buruk karşısında bir galibiyet daha hedefliyor. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)

, Trendyol 'in 21. haftasında bugün ile sahasında karşılaşacak.

Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini koruyup yoluna devam etmek istiyor.

İLK 11'LER 

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Demirbay, Zaha, Mertens, Aktürkoğlu, Icardi

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BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısındaki 4. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçını oynayacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

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EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

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