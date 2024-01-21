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Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı.

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol 'in 21. haftasında bu akşam oynanacak olan - maçında, TFF VAR merkezinde hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

Karşılaşmada, Alper Çetin ve Serkan Olguncan ise asistan (AVAR) görevini üstlenecekler.

Papara Park'ta saat 19.00 başlayacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.

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