Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdı

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Bordo mavili kulüp İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdı.

33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 350 bin TL fesih tazminatı ödenecek.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000 TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecekti''

