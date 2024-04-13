Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 32’nci haftasında Sivasspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 gerçekleştirdi.

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.



Bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından Salı günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.