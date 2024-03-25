Trabzonspor, Pepe'nin alternatifini komşuda buldu

Trabzonspor, sezon başında 1 yıllık imzaladığı Nicolas Pepe için kararını verdi.

Karadeniz ekibinde bu sezon 3 milyon 350 bin euro maaş alan Fildişili yıldızın, gelecek sezon takımda tutulması ise beklenmiyor.

Fanatik'in haberine göre, bordo-mavililerin Nicolas Pepe'nin yerine Yunanistan ekibi Olympiakos forması giyen Masouras'ı gündemine aldığı kaydedildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve serbest kalacak oyuncunun bonservis bedelinin olmaması da Trabzonspor cephesinin transfere sıcak bakmasının sebeplerinden biri olduğu öne sürüldü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, 30 yaşındaki futbolcuyu ilk döneminde transfer etmek istemiş ancak bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle transferden vazgeçilmişti.