Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Bu hafta Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da, bir oyuncunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 02.03.2022 - 12:52 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 12:54

Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

İlişkili Haberler

Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Trabzonspor (Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maç sonucu)

Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Trabzonspor (Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maç sonucu)

Borsada en fazla kaybettiren Trabzonspor

Borsada en fazla kaybettiren Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan 'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...