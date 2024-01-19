NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'da Galatasaray derbisi öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı alındı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."

AVCI NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2 futbolcu için kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum. Kulüp açıklama yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı. 

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı - 1
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;