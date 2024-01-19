Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı alındı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.



Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."

AVCI NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2 futbolcu için kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum. Kulüp açıklama yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.