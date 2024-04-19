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Trabzonspor'dan Giorgos Masouras iddialarına yanıt

Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Giorgos Masouras'ın bordo-mavililere transferi olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Trabzonspor'dan Giorgos Masouras iddialarına yanıt

, Giorgos Masouras iddialarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

Bordo-mavililer adı geçen futbolcuyla ilgili herhangi bir transfer çalışmaları olmadığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras’ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur."

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