Trabzonspor'dan Giorgos Masouras iddialarına yanıt

Trabzonspor, Giorgos Masouras iddialarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.
Bordo-mavililer adı geçen futbolcuyla ilgili herhangi bir transfer çalışmaları olmadığını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras’ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur."
AÇIKLAMA— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) April 19, 2024
Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras’ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.
Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.
Kamuoyuna…
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