Trabzonspor'dan Giorgos Masouras iddialarına yanıt

Trabzonspor, Giorgos Masouras iddialarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.



Bordo-mavililer adı geçen futbolcuyla ilgili herhangi bir transfer çalışmaları olmadığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras’ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur."