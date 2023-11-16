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Trabzonspor'dan Onuachu hamlesi

Trabzonspor Yönetimi, kiralık golcüsü Paul Onuachu'yu gelecek sezon elinde tutmak ve satın almak için harekete geçti.

Trabzonspor'dan Onuachu hamlesi

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, kiralık golcüsü Paul Onuachu'nun sözleşmesine satın alma maddesi ekletmek için Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Southampton ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

15 MİLYON EURO ÜZERİ OPSİYON

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 2.01'lik dev santrforun bonservisini almaya karar veren yönetim, transferi sürecinde sözleşmeye 15 milyon euro üzeri opsiyon koydurmak isteyen ancak talebi kabul edilmeyen İngiliz ekibiyle görüşerek sezon sonunda madde ekletmeye çalışacak.

Rakamı düşük seviyelere çekmeye çalışacak olan yönetim, Onuachu'nun da kalma yönünde bir tavır sergilemesi durumunda elini güçlendirmeyi planlıyor.

Trabzonspor'dan Onuachu hamlesi - 1
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