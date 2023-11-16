Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz ve Aboubakar açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar hakkında açıklamaları üzerine konuştu.



"Eski takım arkadaşlarımın hepsiyle görüşüyorum. En çok Metin'le konuştum. Onların da bu kulüpte görev almalarını istedim. Yavaş yavaş bu işin içine giriyorlar." diyen Çalımbay, "Burak yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Benim öğrencimdi hatta onu Trabzonspor'a gönderen benim." ifadelerini kullandı.



S Sport'a konuşan Çalımbay, "Bunlar olabilir, antrenörlük öyle kolay değil. Burak'ın biraz daha sakin olması lazım. İstiyorsa ileride çok iyi antrenör olabilir." açıklamasında bulundu.



Çalımbay, Aboubakar hakkında ise; "Aboubakar'a 'Hazır mısın?' dedim. 'Yok ayağım ağrıyor' dedi. Başka da bir şey konuşmadım." dedi.

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