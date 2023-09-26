NTV.COM.TR’ye geri dön

Transferde en fazla harcamayı yapan Chelsea eylül ayında gol atamadı

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de eylül ayını gol atamadan tamamlayacak.

Transferde en fazla harcamayı yapan Chelsea eylül ayında gol atamadı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Premier Lig'de eylül ayını golsüz tamamlıyor.

Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, eylül ayında oynadığı 3 lig maçını da gol atamadan geçirdi.

Chelsea, son olarak geçen pazar günü ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Eylül ayında oynadığı diğer maçlarda ise Chelsea, evinde Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olurken Bournemouth ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

TRANSFERDE EN FAZLA HARCAMA YAPAN TAKIM

Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, son transfer sezonlarında en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Chelsea, 6 maçta topladığı 5 puanla Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...