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Triatlon nedir? Dünyada ilk Triatlon yarışı Hawai adalarında yapılmıştı

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen dünyanın ilk kıtalararası triatlon organizasyonu 3 Eylül Pazar günü Beykoz’da gerçekleştirilecek. Dünyada ilk Triatlon yarışı Hawai adalarında yapılmıştı. Peki, triatlon nedir?

Triatlon nedir? Dünyada ilk Triatlon yarışı Hawai adalarında yapılmıştı

Triatlon kelimesi eski Yunanca kökenlidir ve üç branşın bir arada yapıldığı bir spor demektir. Bu branşlar sırasıyla , bisiklet ve koşunun peşi sıra yapılmasıdır. Ferdi bir spordur ve sporcu her bir branşa ait mesafeyi bitirir bitirmez kurallara uygun kıyafetlerini giymek için, belirli kuralara uymak şartı ile, değişim alanına girer ve diğer branşa başlar. Yani sporcunun sadece bir branşta başarılı olması yetmez, diğer branşlara ait antrenmanları da yapmak ve kas gruplarını çalıştırmak zorundadır. Ayrıca taktik ve teknik seviyesini en üst düzeyde tutarak hem enerjisini hem de dayanıklılığını korumak zorundadır.

Triatlon nedir? Dünyada ilk Triatlon yarışı Hawai adalarında yapılmıştı - 1

Dünyada ilk Triatlon yarışı 18 şubat 1978'de Hawai adalarında Waikiki plajında yapılmıştır.

Sprint (kısa mesafe), olimpik mesafe, half-ironman ve ironman (demir-adam) olmak üzere değişik mesafelerde yapılmaktadır. Olimpiyatlarda kabul gördüğü şekli yüzme (1.5 km), bisiklet (40 km) ve koşu (10 km) disiplinlerinden oluşur.

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