Türk Telekom-Ratiopharm Ulm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 4. haftasında Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek. Grupta bir galibiyeti, iki mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi, 6. sırada yer alırken, iki galibiyet, bir mağlubiyeti olan Alman takımı ise 5. sırada bulunuyor. İşte, Türk Telekom-Ratiopharm Ulm maçı hakkında bilgiler...



Türk Telekom-Ratiopharm Ulm maçı 25 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Türk Telekom ile Ratiopharm Ulm arasındaki maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı takip edilebilecek.

