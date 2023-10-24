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Türk Telekom-Ratiopharm Ulm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak. Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Yunan temsilcisi Aris Midea'ya 68-66 mağlup olurken, Ratiopharm Ulm ise sahasında Litvanya temsilcisi 7bet-Lietkabelis'i 99-74 yenmeyi başarmıştı. Peki, Türk Telekom-Ratiopharm Ulm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk Telekom-Ratiopharm Ulm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT Avrupa Kupası'nın 4. haftasında , Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek. Grupta bir galibiyeti, iki mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi, 6. sırada yer alırken, iki galibiyet, bir mağlubiyeti olan Alman takımı ise 5. sırada bulunuyor. İşte, Türk Telekom-Ratiopharm Ulm maçı hakkında bilgiler...

Türk Telekom-Ratiopharm Ulm maçı 25 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom ile Ratiopharm Ulm arasındaki maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı takip edilebilecek.

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