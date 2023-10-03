U-BT Cluj-Napoca-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BKT Avrupa Kupası'nda heyecan başlıyor

BKT Avrupa Kupası'nda heyecan başlıyor. Geçen sezon kupada çok iyi bir performans gösteren ve tarihinde ilk kez final oynayan Türk Telekom, yeni Avrupa mücadelesinin ilk maçına Romanya'da çıkacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 72-68 yenen Türk Telekom, yeni başantrenörü Nenad Canak yönetiminde, yenilenmiş kadrosuyla Avrupa'da yine zirveyi hedefleyecek. İşte, Türk Telekom - U-BT Cluj-Napoca maçı hakkında bilgiler..



Türk Telekom, B Grubu'nda Romanya ekibinin dışında son şampiyon Dreamland Gran Canaria (İspanya), 7bet-Lietkabelis (Litvanya), Aris Midea (Yunanistan), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Buducnost VOLI, (Karadağ), Mincidelice JL Bourg (Fransa), ratiopharm Ulm (Almanya) ve Slask Wroclaw (Polonya) takımlarıyla karşılaşacak.



TÜRK TELEKOM'UN MAÇINA DAİR BİLGİLER



Türk Telekom - U-BT Cluj-Napoca maçı 4 Ekim'de yapılacak.



Cluj-Napoca şehrindeki Bt-Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.



Müsabakanın yayıncı kanal bilgisi henüz net değil. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



TURNUVANIN FORMATI NASIL?



Yeni formatıyla oynanacak ligde 2 grupta 10'ar takım üst tur için mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale çıkacak. Gruplarında 3 ila 6. sıradaki 8 takım sekizli final maçına çıkacak ve çeyrek finale çıkacak 4 takım da bu maçlar sonunda belli olacak.



Sekizli final ve çeyrek final maçları tek maç üzerinden, grubu üst sırada bitiren takımların ev sahipliğinde oynanacak. Yarı final ve final maçları ise 3 galibiyet üzerinden yapılacak.



Ligde normal sezon 7 Şubat 2024'te sona erecek ve play-off'lara geçilecek.

