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Türkiye Kupası | Antalyaspor - Beşiktaş maçından notlar ve önemli dakikalar

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda maç öncesinde 6 eksik bulunuyor.

Türkiye Kupası | Antalyaspor - Beşiktaş maçından notlar ve önemli dakikalar

, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final için sahaya çıktı.

Siyah beyazlılar son 16 turunda Sergen Yalçın teknik direktörlüğündeki Bitexen 'un konuğu oluyor.

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BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VAR

Trabzonspor maçının ardından sakatlanan Jonas Svensson ile tedavileri süren Omar Colley, Salih Uçan ve Vincent Aboubakar bu maçta forma giyemededi.

Siyah beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroda bulunmuyor.

Yeni transfer Joe Worrall ise kafilede yer alıyor.

Süper Lig'de 3 maç aradan sonra Trabzonspor karşısında kazanan Fernando Santos'un ekibi, kupanın 5. turunda TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'u 4-0'la elemişti.

Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor'ı 3-0'la geçti.

Bir üst turda​​​ Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Bünyamin, Saric, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Kaluzinski, Bytyqi, Veysel

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Ghezzal, Rashica, Rebic, Semih

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