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Türkiye Kupası'nda kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Kupası'nda kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak

Türkiye Kupası'nda 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak. 

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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