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Tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarından birine tahliye

Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 taraftardan M. H. K için tahliye kararı verildi.

Tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarından birine tahliye

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart günü Trabzon'da oynanan - maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 taraftardan M. H. K için tahliye kararı verildi.

Şüphelilerin avukatları, Trabzon 4’üncü Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu. Müvekkillerinin, Fenerbahçeli futbolcularca darbedildiğini ve olayın mağduru olduklarını belirten avukatlar, hakimliğe sundukları itirazlarında; bahse konu suçun hapis cezası karşılığı olmadığı, bu nedenle verilen tutuklama kararının da orantısız olduğunu belirtti.

Hakimlik, itirazın reddi ve 5 taraftarın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SAĞLIK SORUNLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ancak Küçükalioğlu’nun avukatı, yeniden itirazda bulundu. Sağlık sorunları gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, Küçükalioğlu’nun tahliyesine karar verdi.

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