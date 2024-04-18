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UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, yarı final için Olympiakos'u konuk ediyor (Canlı anlatım)

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Olympiakos'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe rövanş maçında yarı final için sahada. İlk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle biten mücadelede ikinci devre devam ediyor. İşte ayrıntılar ve karşılaşmadan öne çıkanlar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, yarı final için Olympiakos'u konuk ediyor (Canlı anlatım)

, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u ağırlıyor. 

Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetiyor. 

Karşılaşmada ameliyat olan Ooosterwolde forma giyemiyor. 

Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun ise UEFA listesinde yer almıyor. 

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, yarı final için Olympiakos'u konuk ediyor (Canlı anlatım) - 1

3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük müsabakasında görev verdiği Serdar Aziz'i UEFA kadrosunda bulunmadığı için oynatamazken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i de yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski'yi 11'de değerlendirdi.

İDEAL 11, 180 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11'i, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 3 maçta bir arada oynamıştı.

Transferin ardından Fenerbahçe'nin Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko'dan oluşan ideal 11'i, 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahada oynanan Hatayspor müsabakasının ardından 180 gün sonra bir araya geldi.

Söz konusu kadro, Hatayspor ile oynanan lig maçının ardından 23'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 7'si de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada bir araya gelememişti.

KİNG VE MERT HAKAN KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ile Mert Hakan Yandaş, Olympiakos maçı kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde son müsabakasını 7 Şubat tarihinde kupadaki Gaziantep FK maçında oynayan Joshua King ile son maçına 17 Mart'ta ligde Trabzonspor karşısında çıkan Mert Hakan Yandaş, uzun süre sonra kadroda yer aldı.

Her iki oyuncu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

12' İrfan Can, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi

17' Tadic karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas vermeyi tercih ederek mutlak gol pozisyonunu kaçırdı

34' İrfan Can Kahveci'nin sert şutu Tzolakis'te kaldı

45+3 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, yarı final için Olympiakos'u konuk ediyor (Canlı anlatım) - 2

BAKAN BAK TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı müsabakayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerinde takip etti.

Çeyrek final rövanş müsabakasını izlemek üzere Ülker Stadı'na gelen Bakan Bak, protokol tribünündeki yerini aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, yarı final için Olympiakos'u konuk ediyor (Canlı anlatım) - 3

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, yarı final için Olympiakos'u konuk ediyor (Canlı anlatım) - 4
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