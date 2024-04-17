UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak.



Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'ndaki finalde belli olacak.



Çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:



19.45 Lille (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) (1-2)



19.45 Fiorentina (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) 0-0



22.00 PAOK (Yunanistan)-Club Brugge (Belçika) (0-1)



22.00 Fenerbahçe-Olympiakos (Yunanistan) (2-3)