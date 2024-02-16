UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı sona erdi.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 20.45 ve 23.00 maçları oynandı.



Slovan Bratislava'yı 4-1 mağlup eden Sturm Graz, son 16 turunun kapısını aralarken, Molde ise Legia Varşova'yı 3-2'lik skorla geçti.

Günün öne çıkan mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt ile 2-2 berabere kaldı.



Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak.



ALINAN SONUÇLAR



Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-1



Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2



Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0



Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-2



Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0



Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1



Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2



Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika): 1-0

