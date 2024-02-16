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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı 8 karşılaşmayla tamamlandı. İşte ayrıntılar ve sonuçlar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 20.45 ve 23.00 maçları oynandı.

Slovan Bratislava'yı 4-1 mağlup eden Sturm Graz, son 16 turunun kapısını aralarken, Molde ise Legia Varşova'yı 3-2'lik skorla geçti.

Günün öne çıkan mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt ile 2-2 berabere kaldı.

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak.

ALINAN SONUÇLAR

Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-1

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-2

Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1

Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika): 1-0

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