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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşları ne zaman? İşte maç progamı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanşları oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu, 8 maçla tamamlanacak. Turnuvadaki tek Türk takımı Galatasaray, ilk maçta sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşları ne zaman? İşte maç progamı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları, 22 Şubat'ta oynanacak. Turu geçerek son 16 turuna kalan takımların rakipleri, 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Play-off turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Toulouse (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2

Rennes (Fransa)-Milan (İtalya): 0-3

Freiburg (Almanya)-Lens (Fransa): 0-0

Karabağ (Azerbaycan)-Braga (Portekiz): 4-2

Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1

Sparta Prag (Çekya)-Galatasaray: 2-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Young Boys (İsviçre): 3-1

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