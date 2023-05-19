UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Sevilla - Roma

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final rövanş aşaması, iki maçla tamamlandı.



İlk maçta 1-1 berabere kalan takımlardan Sevilla, İtalya'nın Juventus takımını Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda ağırladı.



Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada, iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen 60 dakikalık bölümde gol olmadı. Juventus'ta oyuna 63. dakikada giren Dusan Vlahovic, 65. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sevilla'da ise 62. dakika oyuna dahil olan Suso, 71. dakikada rakip ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi ve müsabakanın normal süresi, bu skorla tamamlandı.



Uzatmalara geçilen müsabakada Sevilla, 95. dakikada Erik Lamela'nın fileleri sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. İspanya ekibinde Marcos Acuna, 115. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ROMA İLK MAÇTAKİ SKOR AVANTAJIYLA FİNALE KALDI



Diğer yarı final rövanş karşılaşmasında, Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını BayArena'da konuk etti.



Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadelede gol olmadı ve karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İlk maçı 1-0 kazanan Roma, adını finale yazdırdı.



Turnuvada ilk kez zirveye çıkmayı hedefleyen Roma, 6 kupayla Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı Sevilla ile 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da final maçına çıkacak. MOURINHO USTALIĞI Daha önce 5 Avrupa Kupası finali oynayan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 5 finali de kazanmıştı.



Portekizli deneyimli teknik adam Mourinho, geçtiğimiz sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Roma'yı şampiyon yapmıştı.



Porto'da 2004, Inter'de 2010 yılında Şampiyonlar Ligi kazanan Mourinho, 2003'te Porto ve 2017'de de Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.



3 UEFA turnuvasında birden şampiyonluğu bulunan tek teknik direktör olan Jose, kariyeri boyunca "özel biri" olduğunu fazlasıyla kanıtladı. Jose Mourinho kariyerindeki 6., Roma'daki 2. ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. Avrupa zaferi için final maçına çıkacak.

1961'DEN SONRA İLK ZAFERİNİ ELDE ETMİŞTİ



Roma, tarihindeki ilk başarıyı 1955'ten itibaren Fuar Şehirler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra UEFA Kupası, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşen organizasyonda mutlu sona ulaşarak elde etti.



1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa kupalarında başarısı bulunmayan Roma, Mourinho ile birlikte tarihindeki ikinci kupayı kazandı.