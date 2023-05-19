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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Fiorentina - West Ham United

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina, Basel'i, 2-1 yenildiği yarı final ilk maçının rövanşında uzatmalarda 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Fiorentina ile West Ham United karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi final maçı ne zaman ve hangi ülkede oynanacak? İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Fiorentina - West Ham United
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Sevilla - Roma

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Sevilla - Roma

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin yarı final rövanş aşaması, iki maçla sona erdi.

İsviçre temsilcisi Basel, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Fiorentina'yı bu kez St. Jakob-Park Stadı'nda ağırladı.

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Fiorentina - West Ham United - 1

WEST HAM 90+4'TE TURLADI

Diğer yarı final rövanş karşılaşmasında, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, West Ham United'ı AFAS Stadı'nda ağırladı.

Slovak hakem Ivan Kruzliak'in yönettiği mücadelede West Ham United, 90+4. dakikada Pablo Fornals'ın fileleri sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup etti.

İlk maçı da 2-1 kazanan İngiltere ekibi adını finale yazdırdı.

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, 7 Haziran Çarşamba günü Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

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