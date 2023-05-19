UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Fiorentina - West Ham United

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin yarı final rövanş aşaması, iki maçla sona erdi.



İsviçre temsilcisi Basel, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Fiorentina'yı bu kez St. Jakob-Park Stadı'nda ağırladı.



İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.



Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına kaldı.



WEST HAM 90+4'TE TURLADI



Diğer yarı final rövanş karşılaşmasında, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, West Ham United'ı AFAS Stadı'nda ağırladı.



Slovak hakem Ivan Kruzliak'in yönettiği mücadelede West Ham United, 90+4. dakikada Pablo Fornals'ın fileleri sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup etti.



İlk maçı da 2-1 kazanan İngiltere ekibi adını finale yazdırdı. UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?



Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, 7 Haziran Çarşamba günü Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.