UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalistler yarın belli olacak.



Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.



Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:



Roma -Milan (1-0)



Atalanta - Liverpool (3-0)



West Ham United -Bayer Leverkusen (0-2)



Olimpik Marsilya - Benfica (1-2)



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