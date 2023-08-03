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UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Arnavutluk'ta Tirana karşısında tur peşinde: Muhtemel 11

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi serüveninde ikinci maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar 3-1 kazandığı maçın rövanşında, bu akşam Arnavutluk'ta Tirana'ya konuk olacak. İşte ayrıntılar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Arnavutluk'ta Tirana karşısında tur peşinde: Muhtemel 11

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, UEFA Konferans Ligi'nde tur için 'ta.

Siyah-beyazlılar ikinci eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Tirana'ya saat 21.00'de konuk olacak.

Beşiktaş'ta yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun maç kadrosunda bulunmuyor.

TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş maç öncesinde rehavet uyarısı yaptı.

Güneş, 'Hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor. Bu bir tur maçı. Bu turu geçmek istiyoruz... 'İlk maçı sahamızda oynadık biz kazandık avantajlı bir skorumuz var. Sadece o maça bakarak hareket etmeyeceğiz burada da kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz.'' dedi.

MUHTEMEL 11

Siyah-beyazlıların sahaya; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka ve Aboubakar 11'iyle çıkması bekleniyor.

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