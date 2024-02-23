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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki son 16 turundaki rakibi belli oluyor. İşte ayrıntılar ve sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın elenmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi 'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak. 

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise belli oldu. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda maçlar tamamlandı. 

MUHTEMEL RAKİPLER

Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa,  Servette ve Sturm Graz takımları Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi bugün saat 15.00’te başlayacak.

Grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

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