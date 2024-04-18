UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, 2024 yılında ilk kez toplandı

UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi'nin 2024 yılındaki ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı.



Etiler'de bir otelde düzenlenen ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın başkanlığını yaptığı toplantıya UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi üyeleri katıldı. Toplantıda, futbolun genel sorunlarıyla ilgili konuşulduğu belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını açıklayan UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, toplantının ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı.