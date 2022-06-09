UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 10:14
Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'a konuk oluyor.
İlk iki maçında Faroe Adalarını 4-0 ve Litvanya'yı 6-0 yenen ay yıldızlılar Lüksemburg'u yenerek 3'te 3 yapma hedefinde.
Lüksemburg da gruptaki ilk 2 maçını kazanarak grupta yenilgisiz devam ediyor.
İki takım en son 31 Mart 2016'da karşılaşmıştı. Milliler, Lüksemburg'u 2-1 mağlup etmişti.
UEFA ULUSLAR LİGİ C GRUBU TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi C Grubu karşılaşması 11 Haziran Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
"BİZ KENDİMİZE 4 HEDEF BELİRLEMİŞTİK..."