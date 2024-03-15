UEFA Konferans Ligi kura çekimi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?



UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

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