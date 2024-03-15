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UEFA Konferans Ligi kura çekimi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin çeyrek final ve yarı finaldeki rakipleri de belli oldu.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı. 

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen kurada Türkiye'nin tek temsilcisi 'nin rakibi de belli oldu. 

Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Club Brugge-PAOK

Olympiakos-Fenerbahçe

Aston Villa-Lille

Viktoria Plzen-Fiorentina

YARI FİNAL

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

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