Valerien Ismael: Kendi kendimizi cezalandırdık

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, maça iyi başladıklarını belirterek "Kendi kalemize attığımız gol ve penaltı, sonucu belirledi" dedi.



"KENDİ KENDİMİZE ETTİK"

Ismael, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuç nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi. Oyuna çok iyi başladıklarını anlatan Ismael, "Oyunu kontrol ettik. Mentalitemiz de iyiydi. Güzel de goller attık. Maçın ivmesi tamamen bizdeydi. Daha sonra bir disiplin problemi yaşadık. Geçen hafta ve bu hafta kırmız kartlarımız oldu. Kendi kendimize ettik. İkinci yarının 81. dakikasına kadar yine de oyunu iyi tuttuk." dedi.



Ismael, rakibi merkezden kenara doğru yönlendirdiklerini belirterek "Merkezi savunmaya çalıştık. Kendi kalemize attığımız gol ve penaltı, sonucu belirledi. 10 kişi iken Saiss'in çizgiden çıkardığı top vardı. Biraz da kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu." diye konuştu.

İlk yarının sonuna doğru rakibin merkezden gelmeye başladığını söyleyen Ismael, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz de merkezi kapatıp rakibi kenarlara yönlendirmeye çalıştık. Kenar ortalarıyla bu kez bir şeyler yapmaya çalıştı rakip. Önce merkezi kapatıp, ortaları engelleme durumuna geçmek gerekiyordu. İkinci yarıdaki değişiklikler de 8 numaranın yerine koyduğumuz oyuncular koşu özelliği olan oyunculardı. Arkaya atılacak toplarda etkili olmaya çalıştık. Değişiklikleri bu bakış açısıyla yaptık."

"BURADAN ÇOK ÜZGÜN AYRILIYORUZ"



Ismael, takımda nereye transfer yapmayı düşündüğü, Salih ve N'Koudu'nun performanslarını yeni transfer olarak görüp görmediği sorusuna, bu konu üzerinde perde arkası çalışmalarının olduğunu bildirdi.

Takıma kalite ve kadro derinliği katacak futbolcular araştırdıklarını dile getiren Ismael, "Rotasyonda kullanabileceğimiz ve oyunu tutabileceğimiz ve kırmızı kart olursa da kırmızı kartı telafi edebileceğimiz mevkilere destek sağlamak istiyoruz. Oyunculara gelince de çok memnunuz. Çok iyi bir sezon başı geçiriyorlar. Çalışıyorlar ve gelişiyorlar. Onların haricinde bir sonraki maça hazırlanacağız. Buradan çok üzgün ayrılıyoruz. Haftaya galibiyetle bu üzüntüyü hafifletmeye çalışacağız" diye konuştu.