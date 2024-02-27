VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Süper Lig 27. hafta VAR kayıtları nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtları merak edilmeye başladı. TFF tarafından açıklanacak olan VAR kayıtlarıyla birlikte tartışmalı pozisyonlar açıklığa kavuşturuluyor.



Fenerbahçe bu hafta sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı ve son dakika attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe maçında en çok merak edilen VAR kaydı ise Batshuayi'nin son dakika attığı goldeki penaltı pozisyonu olurken, Galatasaray-Antalyaspor maçında ise birçok pozisyon yer aldı.



VAR KAYITLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



TFF’den yapılan açıklamada VAR kayıtlarının haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra açıklanacağı bilgisi yer aldı.



Buna göre; Süper Lig’de 27. hafta VAR kayıtları 27 Şubat 2024 Salı günü saat 20.00’da açıklanacak.