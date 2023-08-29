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Vincent Aboubakar'a milli davet: Kamerun Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 isim

Kamerun Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın yıldızı  Aboubakar da kadroya alındı. Kadroda ayrıca Süper Lig'den 3 isim daha yer aldı.

Vincent Aboubakar'a milli davet: Kamerun Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 isim

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Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Burundi ile karşılaşacak Kamerun'da, Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Mondihome Kayserisporlu Olivier Kemen, Yılport Samsunsporlu Olivier Ntcham ve EMS Yapı Sivassporlu Clinton N'Jie de davet edildi.

Kamerun Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu'nda oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. 

Grup aşamaları devam eden Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak 2024'te başlayacak ve 11 Şubat 2024'te sona erecek.

KAMERUN MİLLİ TAKIMI'NIN ADAY KADROSU

Vincent Aboubakar'a milli davet: Kamerun Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 isim - 1
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