UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları 29 Ağustos Salı ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Eşleşmeleri geçen takımlar Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıracak.



Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olacağı kura çekiminin ise 31 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.



Diğer takımlar ise 2022 UEFA takım katsayılarına göre torbalarde yer alacak.



GRUP MAÇLARI TARİHİ



Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak.



Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.



Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.



ÇEYREK FİNAL



İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024



YARI FİNAL



İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024



Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)



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