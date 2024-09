Vincenzo Montella: Rakibimize saygı duyuyoruz

İzlanda'nın saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu belirten Montella, "İzlanda çok iyi ve kompakt bir takım. Hem ofansif hem defansif organizasyonu iyi olan bir ekip. Teknik direktörlerinin İtalyan hocalarına yatkın olduğunu gördüm. Son Avrupa finalisti İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz bir rakip. Tarihsel olarak bakarsak zorlu 13 karşılaşmada 2 kez galibiyet alabildik. Son galibiyetimizi de 9 sene önce aldık. Ancak bu beni daha çok motive ediyor" dedi.



İzlanda'nın bireysel oyuncularına karşı bir önlem almayı düşünmediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Sadece takım gibi oynayan takım olacak karşımızda. Bazı bireyseller önde gelse de önlem almak için göze gelen bireyseller yok. Ancak rakibimiz duran toplarda, taç atışlarında dahi tehlikeliler. Ona göre hazırlanmalıyız. Son dönemlerde her rakip duran top organizasyonlara çalışıyor, biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız" diye konuştu.



Futbolcuların yoğun maç programıyla ilgili de konuşan Montella, "Bilimin getirdiği bir açıklama senede 50-60 maç arasında oynayan futbolcular için 3 hafta dinlenme süresi verilmesi gerekir. Tam toparlanmaları için de 35-40 güne ihtiyaçları var. Galler maçında fiziksel olarak eksiklik hissedildi. İzlanda maçında da öyle olabilir. Eleştiriler yapılırken bu detay baz alınmalı. Biz kazanmak istiyoruz. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Sezon başlarında fiziksel olarak düşüş olabilir" şeklinde konuştu.



‘BARIŞ ALPER İÇİN ÇOK ARAYAN OLDU’



Galler maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendiren İtalyan teknik adam, "Barış muazzam bir turnuva geçirdi. Hepimiz şahit oldu. Büyük kulüplerden birçok hoca da benden bilgi aldı. Elbette eksiğimiz var, diğer futbolcularımız da hazır. Arda bir darbe aldı, Galler maçından sonra çok rahat yürüyemiyordu. Darbeye bağlı problem yaşıyor. Bugün idman yapmasa bile değerlendirme durumumuz var. Baştan mı oynar, sonradan mı oynar ya da hiç mi olmayacak gibi değerlendirmemiz olacak" ifadelerini kullandı.



‘DIŞARIDAN DA BİRLİKTELİK SAĞLANMALI’



Yapılan eleştiriler hakkında da söz alan Vincenzo Montella, "Hocaların kaderleri böyledir. Milli takımlar için her maç finaldir, sürekli maç oynama fırsatı olmuyor. Hocalara eleştiri gelmesine ben meyilliyim. Oyunculara ise yoğun eleştirileri anlamlandıramıyorum. Ben Türk değilim ama milli duyguları en içten şekilde yaşıyorum. Napoli kültürü buraya çok benziyor. Tüm aidiyet hissiyle burada duygularımı yaşıyorum. Ancak futbolcuları bölmeye çalışmamak gerekir. Dışarıdan da bir birliktelik lazım. Birliktelik olunca beraber daha iyi işler yaptığımız gördük" dedi.



‘TÜRKİYE İÇİN TARİHSEL BİR GÜN’



Galler maçında ilk 30 dakikanın ardından toparladıklarını belirten Montella, "İlk 30 dakikada iyi oynamadığımızı sonradan toparladığımızı, organizasyon olarak rakibe fırsat vermediğimizi kimse sormadı. 10 kişi kaldık organizasyon anlamında başarılı işler yaptık. Bize birliktelik lazım. Futbolcularımız hak ediyor. Birlikteliği sağlamalıyız. Sadece içeride değil dışarıdan da gelen birliktelik lazım. Dışarıdan yorum yapan insanlara da sesleniyorum. Başarımızı, iyiliğimizi istiyorsanız her yerde birliktelik olmalı. İzmir'de olduğumuz için çok mutluyuz. 9 Eylül sadece İzmir için değil Türkiye için çok tarihsel bir gün. Tarihsel bir günde kutlamalara biz de katkıda bulunmak istiyoruz" yorumlarında bulundu.



‘HOLLANDA MAÇINA ÇOK TAKILI KALDIK’



Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktıklarını ancak Hollanda maçının çok üzerinde durduklarını ifade eden Montella, "Hollanda maçının üzerinde durduk, ama geçmiş geçmişte kaldı. O sayfayı kapattık. Yeni bir maceraya başladık. Hedefimiz A Grubu. Benden önce C Grubu'ndaydık. Amacımız A Grubu'na çıkmak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Çalışmalarımızı, duygularımızı her şeyimizi ortaya koyarak başarılı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



OKAY YOKUŞLU: AMACIMIZ KAZANMAK



Milli oyuncu Okay Yokuşlu da İzlanda'ya çok saygı duyacaklarını ifade etti. İzlanda'nın iyi sonuçlar aldığını dile getiren Okay, "Önceki maçlarına baktığımızda rakibimiz iyi takım, önemli galibiyetler elde ettiler. Saygı duyuyoruz. Amacımız, hedefimiz kazanmak. Evde oynadığımız maçlarımız özel oluyor. Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz. İlk maçta beraberlik ve kırmızı kart aldık. Bu maç geride kaldı. Elimizde bir fırsat var. Bu güzel şehirde, kendi taraftarımız önünde gerekeni yapıp 3 puanı alacağız" dedi.



'DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM YERDE OYNAYACAĞIZ'



İzmir'de doğup büyüdüğünü sözlerine ekleyen Okay Yokuşlu şu şekilde konuştu:



"Kendi doğup büyüdüğüm yerde oynamak insana özel hissettiriyor. Kendimi daha da ev sahibi hissediyorum. Ülkemizin neresine gidersek gidelim halkımız bize güzel duygular yaşattırıyor. Farklı bir jenerasyonumuz var, çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var, hocamız aynı şekilde. Ortamın daha pozitif olduğu bir durumdayız. Güzel bir turnuvanın ardından güzel duygular pekişti. İnişler çıkışlar olacaktır. Bütünlüğümüz saha içi ve dışına yansıyor. Ben de bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum."



‘MAÇ YOĞUNLUĞU ÇOK FAZLA’



Son olarak maç yoğunluğu hakkında konuşan Okay Yokuşlu, "Maç programının yoğun olduğu aşikar. Bu sadece bizim için değil, dünya için geçerli. Bizim takımımızda tatil süresi çok az. Geçen Galler maçında büyük turnuvanın ardından mental olarak zorlanma oldu. Yoğun maçlar mental olarak zorluyordur ama karar vericiler bizler değiliz. Buna uyum sağlamalıyız. Çıktığımız her maçta takım olarak en iyisini yapmak isteriz" cümlelerini kullandı.



(FOTOĞRAFLI)