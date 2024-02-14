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Vincenzo Montella'dan Can Uzun hamlesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Nürnberg forması giyen Can Uzun için harekete geçti. Montella, Almanya'nın da istediği Uzun'un milli takıma kazandırılmasını istiyor.

Vincenzo Montella'dan Can Uzun hamlesi

Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de sezona damga vuran Can Uzun'un A 'a kazandırılması için teknik direktör Vincenzo Montella'nın harekete geçti.

ALMANLAR DA İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre; Bundesliga 2 takımı Nürnberg'de forma giyen ve bu sezon 13 gol, 3 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki futbolcuyu Almanlar da istiyor.

17 ve 18 yaş altı milli takımlarında Türkiye forması giyen Can'ın Panzerlere kazandırılması için büyük çaba olduğunu gören A Milli Takım heyeti, resmi adımları daha hızlı atacak.

Can'ın mart ayında oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu için Montella'dan davet alacağı da iddia edildi.

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