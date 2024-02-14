Vincenzo Montella'dan Can Uzun hamlesi

Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de sezona damga vuran Can Uzun'un A Milli Takım'a kazandırılması için teknik direktör Vincenzo Montella'nın harekete geçti.

ALMANLAR DA İSTİYOR



Sözcü'nün haberine göre; Bundesliga 2 takımı Nürnberg'de forma giyen ve bu sezon 13 gol, 3 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki futbolcuyu Almanlar da istiyor.



17 ve 18 yaş altı milli takımlarında Türkiye forması giyen Can'ın Panzerlere kazandırılması için büyük çaba olduğunu gören A Milli Takım heyeti, resmi adımları daha hızlı atacak.



Can'ın mart ayında oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu için Montella'dan davet alacağı da iddia edildi.