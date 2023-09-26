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Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın yeni hcoası Vincenzo Montella'nın sözleşmesine özel bir madde koydurdu. Montella yarın 3  yıllık resmi sözleşmeye imzaya atacak.

Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde

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A Milli Takım'da göreve gelen Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde yer alan özel madde dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre; Montella'nın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor.

Buna göre İtalyan teknik adamın görev yerinin Türkiye olduğu ve hocanın yurt dışına çıkışlarının izne tabi olduğu belirtildi.

EV ARAYIŞI BAŞLADI

TFF yönetiminin, Montella'nın sürekli Türkiye'de kalmasını özellikle istediği ve 49 yaşındaki hocanın İstanbul'da ev arayışlarına başladığı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Montella'ya emanet edilirken, İtalyan hoca için yarın imza töreni düzenlenecek.

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