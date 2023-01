Volkan Demirel: Transferlerle işleri düzeltmeye çalışacağız

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, ligde kalabilmek için sezon sonuna kadar ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.



Demirel, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sözlerine, "Bizim adımıza geçmiş olsun." diyerek başlayan Demirel, "Hafta başından beri oyunculara burada geriden oyun kurmaya gerek olmadığını, topu ileri gönderdikten sonra ikinci topları toplayabilirsek pozisyona girebileceğimizi anlattım. Hafta başından beri çalıştık, anlattık ama ne yazık ki bir alışkanlığı ve düzeni bir türlü kıramıyoruz. Anlattıklarımızla sahada olanlar birbirini tutmuyor. İlk yediğimiz golü Ruben Ribeiro ayakkabı değiştirirken 10 kişiyken yedik. İlk yarının uzatma dakikalarında geriden oyun kurarken kaptırdığımız toptan 2 gol yedik. Devre arasına 3-0 geride girince ilk yarıda bitirmiş olduk. İkinci yarıda ilk yarıya göre daha doğru bir oyun ortaya koyduk ama iş işten geçtikten sonra. Neticesinde yenildik." ifadelerini kullandı.



Ara transfer dönemine girdiklerini aktaran Volkan Demirel, "Yapabilirsek transferlerle işleri düzeltmeye çalışacağız. Sezon sonuna kadar da ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Değiştirmemiz gereken, farkına varmamız gereken şeyler var. Herkesin düşüncesiyle bir adım ileriyi hedeflememiz, düşünmemiz ve bunu yapmamız gerekiyor." diye konuştu.



"BİTİRİCİLİKTE SIKINTI ÇEKİYORUZ"



Bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü, gol vuruşlarında yetersiz olduklarını dile getirdi.



Geçiş oynamaya çalışan bir takım olduklarını vurgulayan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yakaladığımız pozisyonlarda şiddetsiz ve yetersiz vuruşlar yapıyoruz. Bugün de yakaladığımız pozisyonlar var. Ceza sahası içindeki vuruşlarımızın eksikliği çok fazla. Bitiricilikte sıkıntı çekiyoruz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunun yanında yediğimiz gol sayısı da çok fazla. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Ben geldikten sonra çıkarken kaptırdığımız pozisyonlardan sonra goller yiyoruz. Bu sıralamadaki her takımın sorunları aynı. Bu sezon ligi iyi bir yerde bitirmek için çalışıp çabalayacağız. Sezon sonunda kalırsak gelecekte planları çok iyi yapmak istiyoruz. Doğru taşları koyduğunuz zaman çok paraya ihtiyaç yok. Futbol, çok büyük paralarla gereksiz oyuncular alınmaması gerektiğini gösteriyor. İnşallah hocalık hayatımda becerebilirsem takım için oynamaya çalışan, maddiyattan çok maneviyatı önemseyen oyuncuları tercih edeceğim. İnşallah Allah bana bu yolda bunu nasip eder."



"HER KULÜBÜN KENDİNCE SORUNLARI VAR"



Volkan Demirel, Türk futbolundaki genel mali sorunları Hatayspor'un da yaşadığını söyledi.



Sorunları çözmek için çabalayacaklarını aktaran Demirel, "Her kulübün kendince sorunları var. Yok diyemezsiniz. Aslında bu Türk futbolunun sorunu. Her yerde bu sorun var. Konuşulacak çok şey var ama konuşamıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. Ne yazık ki sıkıntılar var." şeklinde görüş belirtti.



Hatayspor Teknik Direktörü, futbolculuk kariyerinde de rakip olduğu Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın performansının sorulması üzerine, "Muslera'yı çok seviyorum. Şampiyonluk yarışında her oyuncunun önemi var ama bunlar benim konularım değil. Ben kendi derdime düşmüşüm." diyerek sözlerini tamamladı.