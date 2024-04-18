West Ham United-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. West Ham United ile Bayer Leverkusen, çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri olarak dikkat çekiyor.



Alman ekibi Leverkusen ilk maçta, rakibini taraftarının önünde 2-0 geçmeyi başarmıştı.



WEST HAM UNİTED-LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?



West Ham United-Leverkusen rövanş karşılaşması, 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00’da başlayacak.



Mücadele Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.



YARI FİNAL TAKVİMİ



Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

