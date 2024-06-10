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Yasin Özcan, A Milli Takım'ın Polonya maçının kadrosuna dahil oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Yasin Özcan, A Milli Takım'ın Polonya maçının kadrosuna dahil oldu

Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A 'ın Varşova’daki kampına katıldı.

A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor.

İki takım, Polonya - Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran’da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.

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