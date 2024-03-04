Yayın ihalesi sonrası Süper Lig, Avrupa'nın en pahalı ligleri arasında

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig için beIN Sports ile yeniden anlaştı. Yapılan yeni anlaşma ile birlikte 168 milyon euro yayın gelirine ulaştı.
Bu bedel Süper Lig'in Avrupa Ligleri arasındaki yerini de değiştirirken 5 büyük ligin ardından sıralamaya giren Süper Lig, Portekiz Primeira, Hollanda Eredivisie ve Belçika Jupiler Pro liglerini geride bıraktı.
Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya LaLiga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in ardından en değerli lig konumuna yükseldi.
DÜNYANIN EN PAHALI LİGLERİ
1- İngiltere Premier Lig: 1 milyar 900 milyon euro
2- Almanya Bundesliga: 1.08 milyar euro
3- İspanya La Liga: 990 milyon euro
4- İtalya Serie A: 840 milyon euro
5- Fransa Ligue 1: 582 milyon euro
6- Türkiye Süper Lig: 168 milyon euro
7- Portekiz Primeira: 160 milyon euro
8- Hollanda Eredivisie: 150 milyon euro
9- Belçika Jupiler Pro: 103 milyon euro
10- İskoçya Premiership: 29 milyon euro
TFF DUYURMUŞTU
Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesini toplam KDV dahil 218 milyon dolar bedelle yeniden beIN Media Group kazandı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.
Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."
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