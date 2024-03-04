Yayın ihalesi sonrası Süper Lig, Avrupa'nın en pahalı ligleri arasında

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig için beIN Sports ile yeniden anlaştı. Yapılan yeni anlaşma ile birlikte 168 milyon euro yayın gelirine ulaştı.



Bu bedel Süper Lig'in Avrupa Ligleri arasındaki yerini de değiştirirken 5 büyük ligin ardından sıralamaya giren Süper Lig, Portekiz Primeira, Hollanda Eredivisie ve Belçika Jupiler Pro liglerini geride bıraktı.

Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya LaLiga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in ardından en değerli lig konumuna yükseldi.



DÜNYANIN EN PAHALI LİGLERİ



1- İngiltere Premier Lig: 1 milyar 900 milyon euro



2- Almanya Bundesliga: 1.08 milyar euro



3- İspanya La Liga: 990 milyon euro



4- İtalya Serie A: 840 milyon euro



5- Fransa Ligue 1: 582 milyon euro



6- Türkiye Süper Lig: 168 milyon euro



7- Portekiz Primeira: 160 milyon euro



8- Hollanda Eredivisie: 150 milyon euro



9- Belçika Jupiler Pro: 103 milyon euro



10- İskoçya Premiership: 29 milyon euro