Yelken sporcusu Başak Mireli tarih yazdı: Atlantik’i geçen ilk Türk kadını

Yelken sporcusu Başak Mireli, 23 Aralık’ta tek başına çıktığı Atlantik Okyanusu seferini tamamladı. 12 metrelik ‘İstanbul’ adlı teknesiyle Cape Verde Island’daki (Yeşil Burun Adaları) Mindelo marinasından okyanusa açılan Mireli, 24 günde Karayipler’deki Martinik’e ulaştı.



YAŞADIKLARINI EŞİNE ANLATTI



Eşi Ömer Öcel ile birlikte yelkenliyle çıktığı dünya turu sırasında Atlantik’i solo geçmeye karar veren Mireli, okyanus seferinde yaşadıklarını e-mail’ler göndererek anlattı.



Ömer Öcel de bu mail’leri sosyal medyada paylaştı. Seyahati süresinde interneti ve elektriği çok dikkatli kullanmak zorunda kalan Mireli, teknesindeki uydu sayesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından anbean takip de edilebildi.

Mireli, yeni hedefinin solo Türkiye turu rekor denemesi olduğunu söylüyor.