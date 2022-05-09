Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

Haberler - İHA 09.05.2022 - 15:44
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giymiş Jody Lukoki hayatını kaybetti.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da 2020-2021 sezonunda forma giyen Kongolu kanat oyuncusu Jody Lukoki'nin hayatını kaybettiğine dair kulüpten bir başsağlığı paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda şu açıklamalara yer verildi:
"2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik."
Yeni Malatyaspor'da 12 maça çıkan Lukoki 1 asist yapma başarısı göstermişti.
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