Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'da forma giymiş Jody Lukoki hayatını kaybetti. Kulüp resmi Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı

Haberler - İHA 09.05.2022 - 15:44

Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

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'de Yeni Malatyaspor forması giymiş Jody Lukoki hayatını kaybetti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da 2020-2021 sezonunda forma giyen Kongolu kanat oyuncusu Jody Lukoki'nin hayatını kaybettiğine dair kulüpten bir başsağlığı paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda şu açıklamalara yer verildi:

"2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik."

Yeni Malatyaspor'da 12 maça çıkan Lukoki 1 asist yapma başarısı göstermişti.

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