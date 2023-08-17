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Yeni Zelanda'dan FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya ret

Yeni Zelanda’da polis, FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları için ülkeye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya polis koruması vermedi. Polis, bunun ‘operasyonel bir konu’ olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda'dan FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya ret

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Avustralya ve ’nın ortaklaşa ev sahipliğini yaptığı FIFA Kadınlar Futbol Dünya Kupası 2023 maçları için Yeni Zelanda’ya gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya polis koruması verilmedi. Dünya basınında talebin, FIFA tarafından yapıldığı ancak Yeni Zelanda polisinin bu talebi reddettiği yansıdı.

"PROSEDÜRLERE DEĞERLENDİRİLDİ"

Yeni Zelanda polisi medya ekibi, onuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yeni Zelanda Polisi bir talep almış ve bu talep, standart yürütme prosedürlere göre değerlendirildikten sonra reddedilmiştir. Bu operasyonel bir meseledir ve daha fazla yorum yapmayacağız.”

Yeni Zelanda'dan FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya ret - 1
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