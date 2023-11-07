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Yılmaz Vural'dan yeni takımı Menemen’in başında 2’de 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’nın başına geçen Yılmaz Vural, sarı-lacivertlilerle çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Yılmaz Vural'dan yeni takımı Menemen’in başında 2’de 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’da rüzgarı esiyor.

Teknik Direktör Cenk Laleci’den sonra sarı-lacivertli ekibin başına geçen Vural, İzmir temsilcisinde kupa ve ligde çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek üst tura yükselen Vural yönetimindeki Menemen FK, son olarak da hafta sonu oynanan maçta Denizlispor’u 2-1 mağlup ederek 9. sıraya yükseldi.

Böylece 70 yaşındaki teknik adam, Menemen FK kariyerine 2’de 2 yaparak başladı.

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