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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor. Çeyrek final turu ilk maçında yarın MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor

çeyrek final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Yarın:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor - 1
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