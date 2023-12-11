Zlatan Ibrahimovic, Milan'a yönetici olarak geri döndü

Haziran ayının başında Ibrahimovic 41 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

İsveçli futbolcu son yıllarda birçok sakatlıkla mücadele ettiğinden dolayı Milan'da istikrarlı olarak forma giyemedi.

Ibrahimovic son zamanlarda kulüp sahibi Gerry Cardinale ile kulüpte bir yöneticilik pozisyonu hakkında birkaç kez konuştuğu aktarıldı.

Ayrıca teknik direktör Stefano Pioli ile de teknik kadroda yer alma konusunu görüştüğü bildirildi.

IBRAHIMOVIC TAVSİYELERDE BULUNACAK



Ibrahimovic yeni görevinde takım sahibi Cardinale ve Milan'a tavsiyelerde bulunacak.

RedBird Capital Partners, bugün Zlatan Ibrahimovic'in Spor, Medya ve Eğlence yatırım portföyüne Operasyon Ortağı olarak atandığını duyurdu.

Zlatan'ın Milan'ın Üst Yönetimine Kıdemli Danışman olarak da hizmet vereceği belirtildi.

"MILAN SEVGİM ASLA BİTMEYECEK"

İsveçli oyuncu, "Milan'a olan sevgim asla bitmeyecek. Her zaman onların geleceğinin anlamlı bir parçası olma şansını hayal etmişimdir." diye konuştu.