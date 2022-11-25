Gecenin Ucunda 9. bölüm 2. fragmanı: Kazım ile Macide yine yan yana
Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi 'Gecenin Ucunda'nın 29 Kasım akşamı yayınlanacak olan 9. bölüm 2. fragmanında; Macide'den uzak durmakta zorlanan Kazım duygularını kontrol etmeye çalışırken; Serra'nın kendisini Ahmet'le aldattığını öğrenen Zafer intikam yemini ediyor. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yeni bölüm tanıtımında, Macide ve Kazım'ın yine yan yana gelmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.